В Красноярском крае завершен второй поток программы «СВОй бизнес»

С 13 апреля в Минусинске проходил второй поток программы «Единой России» «СВОй бизнес». Обучающий курс разработали для участников СВО и членов их семей, а также ветеранов боевых действий. В течение нескольких дней слушатели программы принимали участие в различных лекциях и семинарах, а также наглядно ознакомились с работой городских предприятий. По итогам обучения 18 человек получили сертификаты участников программы «СВОй бизнес». Председатель регионального отделения «Опоры России», председатель Общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» в Красноярском крае Сергей Петров рассказал, почему второй поток решено было запустить именно в Минусинске. Когда проводили первый поток, были заявки с юга края и из Минусинска. Мы решили запустить второй поток именно в Минусинске и угадали. В итоге 18 человек зашли на обучение и все, кто пришел, успешно закончили курс. У нас здесь сложилась очень душевная атмосфера. Это отметила, в частности, тренер из Астрахани, которая нас вела. После завершения курса ребят мы не оставляем. У них будут наставники, к ним можно будет обратиться с рабочими вопросами. Будем дальше помогать, чтобы вопросы решались легче и проще, — заверил Сергей Петров. Своими впечатлениями от программы «СВОй бизнес» поделился участник СВО Алексей Гришко. В планах у него — организовать собственный бизнес. Я военнослужащий, был на СВО, уволен по ранению. Хочу организовать бизнес, потому пришел на программу. Обучение было действительно интересным: нам предоставили основные навыки, чтобы заниматься развитием собственного дела. Программа была очень насыщенная, и подобные мероприятия очень полезны, особенно для начинающих бизнесменов. Я презентовал домостроение. У меня есть идея, которую я теперь буду пытаться реализовать с помощью полученных здесь знаний, — подчеркнул Алексей Гришко. По словам регионального координатора федерального партийного проекта «Предпринимательство», председателя комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания края Егора Васильева, подобные проекты помогают ветеранам стать частью экономического развития региона. Сегодня мы видим, как серьезно и последовательно государство и общественные институты подходят к поддержке ветеранов, защищавших Родину. Программа «СВОй бизнес» — хороший пример такой работы. Она дает понятный алгоритм, информацию о мерах господдержки, а главное — наставников из числа действующих предпринимателей. Благодаря этому участники СВО и их семьи могут найти себя в бизнесе, поверить в свои силы и открыть собственное дело. Такие проекты помогают ветеранам стать частью экономического развития региона, — отметил Егор Васильев. Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков отметил, что программа будет продолжена. Программа дает пошаговый алгоритм старта, полную информацию о мерах господдержки, наставников из числа действующих предпринимателей. А главное — создает среду, в которой ветеранам интересно расти и развиваться. Будем масштабировать эту практику, чтобы она была доступна для всех участников спецоперации, которые захотят заниматься бизнесом, вернувшись к мирной жизни, — подчеркнул Михаил Котюков. Напомним, что зимой прошлого года партия «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП запустили федеральный проект «СВОй бизнес». Обучение участников специальной военной операции проводится в рамках партийной инициативы «Предпринимательство» и направлено на оказание поддержки ветеранам СВО и членам их семей, а также на стимулирование развития бизнеса в регионе. Также необходимо отметить, что поддержка участников спецоперации и их близких является приоритетным направлением народной программы.