Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова заочно осудили на 10 лет

Суд признал бывшего сити-менеджера виновным в получении крупной взятки за помощь в развитии ритуального бизнеса и назначил многомиллионный штраф.

Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему главе городской администрации Олегу Кондрашову. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области, уточнив, что экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что в 2012—2013 годах Кондрашов получил через посредников 17 млн рублей от предпринимателя. В обмен на деньги сити-менеджер обещал содействие в выделении земли под строительство крематория и общее покровительство в сфере ритуальных услуг, включая контроль над муниципальным предприятием «КРУН».

Поскольку осужденный находится за пределами России в международном розыске, процесс проходил заочно. Суд приговорил Олега Кондрашова к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 340 млн рублей и запретил ему занимать государственные должности в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что экс-депутата Николая Шумилкова арестовали за коммерческий подкуп в Нижнем.