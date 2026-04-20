Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова заочно осудили на 10 лет

Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему главе городской администрации Олегу Кондрашову. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области, уточнив, что экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Следствием и судом установлено, что в 2012—2013 годах Кондрашов получил через посредников 17 млн рублей от предпринимателя. В обмен на деньги сити-менеджер обещал содействие в выделении земли под строительство крематория и общее покровительство в сфере ритуальных услуг, включая контроль над муниципальным предприятием «КРУН».
Поскольку осужденный находится за пределами России в международном розыске, процесс проходил заочно. Суд приговорил Олега Кондрашова к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 340 млн рублей и запретил ему занимать государственные должности в течение 10 лет.
