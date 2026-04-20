Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом семьи в центре Калининграда обзаведётся огородом и уличным кинотеатром

Пространство обновят за 34,7 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

Реконструкцию Дома семьи на улице Леонова, 4, в Калининграде завершат к октябрю. Двухэтажное здание бывшего детского сада, где сейчас идут работы, осмотрела глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания.

«Мы ни в коем случае объекты капитального строительства не продаём и не отдаём, а придумываем им новую жизнь. Всё, что работает на социалку, должно дальше работать на социалку», — отметила сити-менеджер.

В прошлом году в Доме семьи проходили встречи, консультации, мастер-классы, квесты, фестивали и другие мероприятия для детей, родителей, бабушек и дедушек. Здание и территорию вокруг решили реновировать, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

Ремонт проводят в рамках федеральной программы «Регион для молодых» — Калининградская область стала одним из её победителей. Общая стоимость работ составит 34,7 млн рублей, из которых 24,3 млн — средства федерального и областного бюджетов, ещё 10,4 млн — городские.

Ещё 25,2 млн рублей направят на благоустройство прилегающей территории. Здесь появится мини-сцена с уличным кинотеатром, спортивная площадка с резиновым покрытием, пространство для йоги, декоративные элементы и качели. Отдельной фишкой станет семейный огород с высокими грядками, где горожане смогут вместе выращивать овощи и ягоды. Территория будет открыта для всех желающих.

В 2025 году старинный особняк отдали семьям для отдыха и общения.

