Как получить вычет на взносы по договорам НПО без представления деклараций

В волгоградском управлении ФНС напоминают: взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) по 2024 год включались в социальный налоговый вычет, не превышающий 150 тысяч рублей. С 1 января 2025-го они учитываются в составе налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан.