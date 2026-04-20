Как получить вычет на взносы по договорам НПО без представления деклараций

В волгоградском управлении ФНС напоминают: взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) по 2024 год включались в социальный налоговый вычет, не превышающий 150 тысяч рублей. С 1 января 2025-го они учитываются в составе налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан.
С 1 января 2026 года получение вычета максимально упрощено: волгоградцам остается только подписать заявление о его получении в упрощенном порядке в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Заявление будет сформировано автоматически, если в налоговом органе за соответствующий год содержатся:
информация о расходах на уплату взносов на НПО от негосударственного пенсионного фонда;
сведения о доходах налогоплательщика и суммах удержанного налога — их должны предоставить организации — налоговые агенты.
В противном случае в личном кабинете появится сообщение, разъясняющее, почему невозможно получить налоговый вычет в упрощенном порядке.