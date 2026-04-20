Школьники со всей России участвовали в инженерной олимпиаде в Красноярске

В Красноярске 17 апреля в культурном пространстве «Каменка» состоялось подведение итогов олимпиады «13-й элемент. ALхимия будущего» — одного из ключевых образовательных проектов РУСАЛа, который уже 15 лет помогает школьникам ориентироваться в инженерных и технических специальностях.
Олимпиада была инициирована основателем компании Олегом Дерипаска в 2011 году и проводится совместно с вузами-партнёрами. Участники проходят комплексное испытание по математике, физике, химии и информатике — дисциплинам, лежащим в основе инженерного образования.
В 2026 году в олимпиаде приняли участие почти 7 тысяч школьников 8−11 классов из разных регионов России. Призёрами стали 234 человека, из них 182 — по направлению «Металлургия».
Как отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова, компания делает ставку на развитие инженерных профессий и раннюю профориентацию.
«Мы в первую очередь развиваем инженерные профессии. Это те направления, которые востребованы на наших предприятиях. Олимпиада повышает интерес школьников к научным дисциплинам, инженерному творчеству и будущей работе», — подчеркнула она.
Директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре алюминиевой компании Марина Деревлева добавила, что за 15 лет участниками проекта стали около 50 тысяч человек. Один из ярких примеров карьерного пути: участник олимпиады 2013 года после обучения в СФУ начал работать на производстве, а сегодня занимает пост коммерческого директора.
Задания для олимпиады разрабатывают представители отрасли и вузов. Как пояснил директор Института цветных металлов СФУ Владимир Баранов, в этом году их расширили за счёт направлений, связанных с горно-металлургическим комплексом. Особое внимание уделялось умению школьников предлагать оригинальные решения и работать с прикладными задачами.
Победители получили ценные призы, дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнёры и возможность построить профессиональную карьеру в металлургии.