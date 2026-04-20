В Акмуллинском университете прошел День открытых дверей

Студенты-целевики, обучающиеся по педагогическим специальностям, будут получать дополнительную стипендию от 5 до 10 тысяч рублей от Главы РБ. Кроме результатов ЕГЭ, на рейтинг абитуриента влияют индивидуальные достижения, такие как: участие в олимпиадах, значок ГТО, волонтерская деятельность. Минимальный балл по русскому языку в этом году 42, а по математике — 40. Это лишь малая доля того, о чем узнали школьники на едином Дне открытых дверей в Акмуллинском университете. Во всех педвузах страны он прошел 18 апреля.
Будущих абитуриентов специально пригласили, чтобы рассказать о сроках подачи документов, требуемых предметах и нюансах учебного процесса. И, конечно, познакомили с самим учебным заведением, его историей и нынешней жизнью.
Все началось с веселой викторины, на которой старшеклассникам за правильные ответы вручили небольшие призы, а после начальник управления рекрутинга и карьерного развития Наталья Илюшина поведала о правилах поступления в педуниверситет.
Фото: Пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.
— Наш вуз ждет всех, кто делает свой выбор в пользу современного образования. Весенние дни открытых деверей — это уже традиционная форма знакомства будущих абитуриентов с вузом. После общего собрания школьники идут на факультеты, которые их заинтересовали, там с ними проводят профессиональные пробы и мастер-классы, дают информацию относительно будущей учебы. Живой диалог очень полезен, — рассказала Наталья Степановна.
Профессиональные пробы для тех, кого заинтересовала профессия логопеда, состояли в том, чтобы прочитать скороговорки и стихи. Все-таки данная профессия предполагает наличие идеальной речи без дефектов.
Тех, кто готов посвятить себя роли учителя начальных классов, познакомили с детскими играми. При этом школьникам предоставилась возможность услышать мнение об учебе в вузе от студентов.
Фото: Пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.
— Я только в прошлом году, как и вы, пришла на День открытых дверей, и мне так понравилась атмосфера в вузе, что я решила поступить сюда. И не разочаровалась. Дают хорошие знания, педагоги очень доброжелательные, — рассказала первокурсница Сабина.
Другая студентка, Такмина, рассказала, что у студентов БГПУ есть возможность проходить педпрактику в Кыргызстане, откуда сама девушка родом.
— В моей стране очень уважительное отношение к учителю, российским учителям платят достойную зарплату. После педпрактики есть возможность остаться работать, — рассказала студентка.
В это же время в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций начались мастер-классы по подготовке к ЕГЭ по английскому языку и литературе. Ребята попробовали выполнить перевод под руководством преподавателей.
— Я так волновалась, думала, что не получится. Однако доброжелательный настрой педагогов помог преодолеть волнение. Хотелось бы здесь учиться, — рассказала одиннадцатиклассница из уфимской полилингвальной гимназии № 2 Регина.
Фото: Пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.
Не меньше ее волновался Энгер из школы № 147 Уфы. Он мечтает поступить на художественно-графический факультет, а потому решил сдать пробный экзамен по академическому рисунку.
— Нам пообещали разбор ошибок — это то, что нужно, чтобы подготовиться к поступлению, — поделился школьник.
Многие дети пришли на день открытых дверей с родителями — взрослым тоже было интересно узнать, где возможно будут учиться их дети.
Факультет башкирской филологии провел презентацию онлайн. А институт физической культуры и здоровья человека, естественно-географический факультет и Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий провели выездные мероприятия в уфимских школах.
Об особенностях нынешней приемной компании также рассказали и в колледже БГПУ, где школьников принимают после 9 класса.
