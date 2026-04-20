В Акмуллинском университете прошел День открытых дверей

Студенты-целевики, обучающиеся по педагогическим специальностям, будут получать дополнительную стипендию от 5 до 10 тысяч рублей от Главы РБ. Кроме результатов ЕГЭ, на рейтинг абитуриента влияют индивидуальные достижения, такие как: участие в олимпиадах, значок ГТО, волонтерская деятельность. Минимальный балл по русскому языку в этом году 42, а по математике — 40. Это лишь малая доля того, о чем узнали школьники на едином Дне открытых дверей в Акмуллинском университете. Во всех педвузах страны он прошел 18 апреля.