В Хабаровске пенсионера обманули, заставили продать авто и отдать деньги

В Хабаровске пожилой житель Индустриального района стал жертвой многоступенчатой схемы обмана, в результате которой за два дня остался без автомобиля и сбережений — сообщает hab.aif.ru.
Сначала мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником водоканала. Под предлогом замены счётчиков он попросил назвать код из СМС. Пенсионер не заподозрил опасности и продиктовал цифры.
Вскоре последовал второй звонок — уже от человека, назвавшегося сотрудником «спецслужбы». Он сообщил, что от имени пенсионера якобы оформлена генеральная доверенность на распоряжение имуществом и деньгами. Разговор быстро перешёл в давление: мужчину убедили, что он может лишиться всего, если срочно не «обезопасит» средства.
Под этим предлогом ему предложили продать автомобиль и перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Поверив в угрозу, пенсионер за два дня продал машину за 1,6 млн рублей и отправил всю сумму по продиктованным реквизитам.
Лишь после этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Как отметил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В полиции вновь напоминают: сотрудники коммунальных служб и ведомств не запрашивают коды из СМС и не предлагают переводить деньги на «безопасные счета».