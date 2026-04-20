Воронежские ГАИшники пришли на помощь водителю из Острогожска

19 апреля примерно в 7:50 на 105-м километре автодороги «Воронеж — Луганск» в Острогожском районе автоинспекторы Иван Шевченко, Вадим Савченко и Михаил Руднев обратили внимание на «Ладу Гранту» с включенной аварийкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
48-летний водитель пояснил, что по дороге в Репьевский район остановился, а после из-за разряженного аккумулятора не смог завести двигатель.
Сотрудники ГАИ оперативно подключили пусковые провода от патрульной машины и запустили двигатель легковушки. Обрадованный автомобилист продолжил свой путь.