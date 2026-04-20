Почему Родительский день называется Радоница?

Родительский день, или Радоница, — это праздник, в который верующие поздравляют усопших родственников с праздником Воскресения Христа.
Когда в 2026 году Радоница?
Обычно его отмечают на девятый после Пасхи день. В 2026 году Радоница выпадает на вторник, 21 апреля.
«Радоница становится днём “пасхального эха” у могил: это время, когда торжество Воскресения Христова напоминает нам, что смерть не является пределом, а лишь переходом к грядущему всеобщему воскресению», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru священник Павел Глибчак.
Почему Радоница так называется?
Само название праздника происходит от слова «радость», поэтому церковь призывает в этот день не печалиться и не находиться в унынии, а вспоминать своих родных с надеждой и светлой грустью. История этого праздника уходит корнями к восточным славянам. Существует мнение, что если продолжать уважать, вспоминать и поминать предков, то они будут помогать своим потомкам и защищать от невзгод.
Радоница — это особый день, когда память об усопших сливается с молитвенным обращением к Богу, и верующие ходатайствуют о прощении грехов тех, кто завершил свой земной путь и уже не может молиться за себя.
