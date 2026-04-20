Министр финансов Красноярского края может стать главой Счетной палаты (видео)

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко внесли на рассмотрение краевого парламента кандидатуру вице-премьера — министра финансов Владимира Бахаря для назначения на должность руководителя Счетной палаты региона.
Соответствующее предложение было озвучено в ходе заседания президиума правительства края. Глава региона обратился к Владимиру Бахарю с напутственным словом, подчеркнув важность предстоящих процедур.
«Теперь нужно получить поддержку Законодательного Собрания и пройти необходимые аттестационные процессы в Счетной палате Российской Федерации. Желаю вам успехов и рассчитываю, что работа Счетной палаты существенно прибавит в результативности и качестве», — отметил Михаил Котюков.
В случае одобрения депутатами и успешного прохождения федеральных аттестационных процедур Владимир Бахарь возглавит контрольный орган региона. Напомним, сейчас временно исполняющим полномочия председателя Счетной палаты значится Виктор Астраханцев.
Ранее, губернатор Красноярского края подписал документ о назначении нового заместителя председателя регионального правительства. Пятым вице-премьером в краевом кабинете министров стала Алена Миронова, до этого она была депутатом Заксобрания.
