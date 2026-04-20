Ортопед Термитов назвал лучший способ профилактики сколиоза у детей

Травматолог-ортопед Красногорской больницы Шамиль Термитов в беседе с NEWS.ru рассказал о лучшем способе борьбы со сколиозом.
Термитов считает, что плавание и водные виды спорта — самый эффективный способ избежать сколиоза и укрепить мышцы спины у детей.
«Давление воды и физическая нагрузка позволяют поддерживать здоровье позвоночника. Кроме того, важно проводить профилактику сутулости, делая зарядку и выполняя упражнения», — поделился врач.
Также ортопед Анастасия Ваулина предупредила, что без своевременного лечения сколиоз у детей может вызвать смещение внутренних органов, хронические боли и остеохондроз. А травматолог Ибрагим Абакаров связал дефицит витамина D с развитием плоскостопия.