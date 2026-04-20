Более 510 экскурсоводов и гидов прошли аттестацию в Нижегородской области

Более 510 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли государственную аттестацию в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Наличие аттестации является обязательным условием для работы специалистов.
«Прохождение аттестации специалистами — это залог высокого качества обслуживания, гарантия доверия туристов и основа успешного развития индустрии гостеприимства. Работа в этом направлении продолжается», — рассказал министр туризма Сергей Яковлев.
Глава минтуризма отметил, что в условиях роста популярности внутреннего туризма особую роль начинает играть экологическое направление. В Нижегородской области в связи с этим стартовала комплексная образовательная программа по подготовке квалифицированных кадров и волонтеров. С марта по октябрь текущего года обучение пройдут более 350 человек, среди них — 25 инструкторов экологического туризма и 30 экскурсоводов для работы на особо охраняемых природных территориях.
В министерстве туризма добавили, что проведение аттестации экскурсоводов ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о росте турпотока в Нижегородскую область.