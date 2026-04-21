Правила записи на приём к врачу изменились: что нужно знать

Власти отступили от прежней жесткой регламентации сроков записи, а также устранили ограничения, связанные с автоматической блокировкой выбора дат, выходящих за рамки установленного нормативного ожидания, который ранее составлял около двух недель, сообщает ИА DEITA.RU.
Теперь гражданам предоставляется возможность самостоятельно определять наиболее подходящее время для посещения врача, даже если оно превышает типичные сроки ожидания, что особенно актуально в ситуациях, когда ближайшие слоты недоступны или неудобны.
Новация значительно расширяет возможности пациентов в планировании визитов, позволяя не только выбирать более удобные даты, но и использовать функцию отложенной записи. Такая опция предполагает возможность оставить заявку в лист ожидания, которая при появлении свободных временных окон автоматически активируется и информирует клиента о доступных вариантах.
В результате увеличивается вероятность своевременного обращения к нужному специалисту и повышается уровень сервиса. Кроме этого, в системе реализовано расширенное управление выбором специалиста и датами визита.
Пациент может самостоятельно решать, хочет ли он получить срочный прием в ближайшие сроки в рамках нормативных требований или предпочитает более комфортный, предварительно выбранный временной промежуток даже если он выходит за стандартные ожидания.
Это дает возможность учитывать индивидуальные предпочтения и особенности каждого человека, делая процесс записи более персонализированным. Что касается перечня специалистов, к которым можно записаться без предварительного направления терапевта, он остался без изменений и включает 14 основных направлений: терапевт, педиатр, врач общей практики, хирург, акушер-гинеколог, стоматолог (взрослый и детский), офтальмолог, ЛОР, психиатр, включая детского, нарколог и фтизиатр.
Также были усилены меры безопасности. В частности, в отдельных регионах, таких как Москва, при записи на прием родственника вводится подтверждение через одноразовый СМС-код, направленный владельцу медицинского полиса. Это служит дополнительной защитой личных данных и предотвращает несанкционированный доступ к личной информации.
Большинство региональных порталов и мобильных приложений, в том числе «К врачу», полностью перешли на использование единой учетной записи «Госуслуг» (ЕСИА), что значительно упрощает процедуру авторизации и ускоряет процесс подготовки к визиту.