Режиссер Бортко поддержал возвращение имени Сталина Волгограду

Владимир Бортко в настоящее время работает над фильмом, посвященном Сталину. Он высоко оценивает успехи, которых достигла страна в период его правления, и напоминает, что при этом политике была создана атомная бомба и заложены основы для покорения космоса. Бортко подчеркнул, цитирует ТАСС, что задумка фильма — «показать Сталина ни хорошим, ни плохим, а таким, как мне кажется, он был на самом деле».