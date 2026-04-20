Режиссер Бортко поддержал возвращение имени Сталина Волгограду

Тему переименования Волгограда в Сталинград, которую то и дело поднимают.

Тему переименования Волгограда в Сталинград, которую то и дело поднимают на федеральном уровне, на днях поддержал экс-депутат Госдумы от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС. В частности, народный артист России, режиссер, снявший легендарный фильм «Собачье сердце», одобрил идею возвращения городу-герою исторического названия.

— То, что Волгограду стоит вернуть имя, это безусловно. Сталинград есть не только в нашей стране, он и во многих городах Европы, и не просто так, — подчеркнул режиссер.

Владимир Бортко в настоящее время работает над фильмом, посвященном Сталину. Он высоко оценивает успехи, которых достигла страна в период его правления, и напоминает, что при этом политике была создана атомная бомба и заложены основы для покорения космоса. Бортко подчеркнул, цитирует ТАСС, что задумка фильма — «показать Сталина ни хорошим, ни плохим, а таким, как мне кажется, он был на самом деле».

Напомним, ранее тема переименования Волгограда в Сталинград активно муссировалась региональными общественниками и некоторыми депутатами. Из федеральных политиков неоднократно эту идею поддерживал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, за что подвергался критике со стороны пользователей соцсетей в Волгограде. Буквально осенью прошлого года он и вовсе заявил, что переименование города может случиться еще до конца 2025 года, аргументировав это тем, что 80% опрошенных россиян горячо поддерживают эту идею. По мнению лидера фракции КПРФ, это можно сделать даже без проведения референдума.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что данный вопрос должны решать на региональном уровне местные жители, а роль Сталина в победе должна быть деполитизирована.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не так давно «уколол» коммунистов, напомнив им, что Сталинград стал Волгоградом именно тогда, когда страной руководила КПРФ.

Фото Госдумы (архив).

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше