Расписание двух автобусов изменили в Нижнем Новгороде

Также с 20 апреля обновлен график движения автобусов № 208. Последний автобус, отправляющийся от автостанции «Щербинки», теперь будет уходить в 21:10, а не в 20:45. Из деревни Каменки, расположенной в Богородском округе, последние рейсы будут назначаться на 22:00, что на 50 минут позже прежнего времени (21:10). Помимо этого, на маршруте № 208 увеличено количество единиц транспорта, что приведет к росту числа рейсов на 14%.