Расписание двух автобусов изменили в Нижнем Новгороде

С 20 апреля в Нижнем Новгороде были внесены коррективы в графики движения двух автобусных маршрутов, как информирует Центр развития транспортных систем (ЦРТС).
По маршруту № 9, отправление от конечной остановки «Красное Сормово» теперь будет осуществляться на 20 минут раньше, в 5:30 вместо 5:50. Даты последних рейсов и расписание движения автобусов в обратную сторону останутся без изменений. Кроме того, расписание маршрута № 9 теперь согласовано с графиками работы маршрутов № 74 и № 24.
Также с 20 апреля обновлен график движения автобусов № 208. Последний автобус, отправляющийся от автостанции «Щербинки», теперь будет уходить в 21:10, а не в 20:45. Из деревни Каменки, расположенной в Богородском округе, последние рейсы будут назначаться на 22:00, что на 50 минут позже прежнего времени (21:10). Помимо этого, на маршруте № 208 увеличено количество единиц транспорта, что приведет к росту числа рейсов на 14%.
