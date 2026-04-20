Глава завода «Ракета» рассказал о просьбе не копировать «часы Путина»

Британский юрист Дэвид Хендерсон-Стюарт, возродивший советскую часовую фабрику «Ракета» под Петербургом, рассказал Reuters, что часы, похожие на те, которые носит президент Владимир Путин, просят сделать другие клиенты. Бизнесмен также подтвердил, что на работу завода не повлияли западные санкции.
По его словам, желание жить за границей после учебы в Оксфорде и Сорбонне побудило его переехать в Россию. «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как “Ракета”, на Западе», — приводит агентство слова предпринимателя.
Под руководством Хендерсон-Стюарта «Ракета» сделала ставку на часы высокого класса с акцентом на российское происхождение. Как объяснил предприниматель, западные санкции, введенные с 2022 года, сократили торговлю и привели к закрытию в России иностранных магазинов люксовых брендов, но у компании, в значительной степени не затронутой санкциями, вырос внутренний спрос, а продажи в Европу и на Ближний Восток продолжились.
В 2022 году часы бренда заметили на президенте России Владимире Путине. После чего в компанию начали обращаться с запросом сделать аналогичную модель «Сделано в России», которую выбрал президент. «Нам сказали, что было бы лучше не повторять эту модель в точности», — отметил Хендерсон-Стюарт.
По словам предпринимателя, собственная цепочка поставок практически не пострадала. «Мы не зависим от Запада в комплектующих. Большинство из них производим сами», — сказал Хендерсон-Стюарт. На заводе часть из более чем 200 сотрудников использует отремонтированное оборудование, чтобы изготавливать крошечные шестеренки, колеса и пружины.
«В часах президента черный оникс. Теперь мы не используем именно этот камень, чтобы часы сохранили эксклюзивность. Можно заказать похожие часы, но с другим камнем. Цена за часы всегда единая — 1,5 миллиона», — сообщила в 2022-м «Газете.ру» пресс-служба «Ракеты».
Reuters пишет, что в 2025 году «Ракета» получила чистую прибыль в 109 млн рублей ($1,43 млн), что более чем на 15% превышает показатель 2024 года. Цены на часы варьируются от $700 до $3,5 тыс. Большинство моделей основаны на советском дизайне, например, «Байконур» созданы в честь космодрома, с которого Москва до сих пор запускает пилотируемые космические полеты.
