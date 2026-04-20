Жителям Дудинки снизили счета за тепло на 12 миллионов рублей

После того, как в 38 многоквартирных домах Дудинки отключили тепло, терпение горожан лопнуло. Они обратились в прокуратуру. 20 апреля в надзорном ведомстве сообщили о серьезных нарушениях и перерасчете.
Проведенная проверка показала, что местные компании «Таймырбыт» и «Дудинская управляющая компания» неправильно обслуживали теплосети и нарушали лицензионные требования. Прокуроры обошли проблемные дома и зафиксировали типичные проблемы. Стояки и батареи грели неравномерно: в угловых квартирах температура падала ниже 18,5 градуса. В подпольях была массивная наледь, текла канализация, стояла вода, валялись мусор и стройотходы, трубы были плохо изолированы, а на конструкциях висели сосульки и изморозь. Кроме того, в ряде домов не было горячей и холодной воды, а ремонт по десяткам заявок постоянно срывали.
Все это угрожало здоровью жильцов за Полярным кругом. При этом счета им выставляли такие, будто в домах все было идеально.
Прокурор внес представления руководителям компаний и завел административные дела за нарушения в предпринимательской деятельности. Коммунальщики взялись за ремонт сетей. Жильцам сделали перерасчёт платы на общую сумму более 12 миллионов рублей.