Жителям Дудинки снизили счета за тепло на 12 миллионов рублей

Проведенная проверка показала, что местные компании «Таймырбыт» и «Дудинская управляющая компания» неправильно обслуживали теплосети и нарушали лицензионные требования. Прокуроры обошли проблемные дома и зафиксировали типичные проблемы. Стояки и батареи грели неравномерно: в угловых квартирах температура падала ниже 18,5 градуса. В подпольях была массивная наледь, текла канализация, стояла вода, валялись мусор и стройотходы, трубы были плохо изолированы, а на конструкциях висели сосульки и изморозь. Кроме того, в ряде домов не было горячей и холодной воды, а ремонт по десяткам заявок постоянно срывали.