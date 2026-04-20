В поселке Дубки Саратовской области школьникам рассказали о дизайне

Мастер-классы по пространственному дизайну состоялись в школах в поселке Дубки Саратовской области для учеников агротехклассов. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Занятия провела доцент кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» Института инженерии и робототехники Вавиловского университета Анастасия Иванова. Она рассказала школьникам о дизайнерских решениях, которые улучшают качество продукции, повышают ее конкурентоспособность, стимулируют инновации и формируют более комфортную среду. Кроме того, ребята узнали о перспективах, которые открываются перед теми, кто выбирает развиваться в сфере творчества и дизайна.
Также перед школьниками выступила заведующая сектором инновационной программы «Агроклассы» Института международных связей Вавиловского университета Нурия Бараева. Она представила направления подготовки вуза и возможности самореализации при обучении.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.