В Комсомольске-на-Амуре состоялся четвёртый «Большой родительский форум»

В Комсомольске-на-Амуре на базе Амурского гуманитарно-педагогического университета состоялся четвёртый «Большой родительский форум». Сотни мам и пап собрались, чтобы обсудить воспитание, психологию и здоровье детей вместе с экспертами, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Форум прошёл в рамках партийного проекта «Единая Россия» «Крепкая семья». Участники могли выбрать тематические блоки по возрасту детей — от будущих родителей до родителей подростков. Специалисты рассказывали о логопедии, конфликтных ситуациях, женском и мужском здоровье, восстановлении после родов и многом другом.
На площадке работали мастер-классы, тренинги для пар и выставка организаций детского летнего отдыха «Билеты в лето». Для детей организовали отдельную игровую комнату с анимацией и мастер-классами, чтобы родители могли спокойно пообщаться с экспертами.
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Максим Иванов отметил важность таких встреч.
«Девиз форума — “Твоё отражение в детях” — это глубокая философия ответственного родительства. Такие встречи помогают мамам и папам стать осознаннее, счастливее и понять: меняя себя, мы меняем будущее своего ребёнка», — сказал Максим Иванов.
В крае постоянно расширяют меры поддержки семей. В этом году появились две новые выплаты: единовременная 300 тысяч рублей молодым женщинам при рождении пятого и каждого последующего ребёнка, а также ежемесячная выплата студенткам очной формы в связи с рождением ребёнка до трёх лет в размере прожиточного минимума. Всего в регионе действует 23 меры поддержки семей с детьми.