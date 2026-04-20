В Красноярском крае выявили хозяйственный комплекс на стоянке эпохи палеолита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН проанализировали каменные изделия стоянки Ирба-2 в Красноярском крае и пришли к выводу, что на ее территории был единый хозяйственный комплекс. Открытие ученых расширяет представления о границах афонтовской культуры, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Ремонтаж фрагментов камня на этом памятнике показал, что все обнаруженные на стоянке скопления каменных артефактов и костей были связаны между собой, поскольку находки из одного скопления идеально подходили к фрагментам из другого. Это доказывает, что все зоны стоянки использовались одновременно и представляют собой единый хозяйственный комплекс, а не разрозненные следы разных эпох», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоянка Ирба-2 была исследована в 2012 и 2015 годах в рамках спасательных археологических работ. Несмотря на то, что раскопки велись почти десять лет назад, именно сейчас ученые получили наиболее полную картину жизни древних людей на этом месте. Стоянка относится к афонтовской археологической культуре палеолита: ее возраст составляет от 11 до 13 тыс. лет. Ценность объекта заключается не только в артефактах, но и в географическом положении: Ирба-2 находится в регионе, где раньше были практически неизвестны палеолитические памятники.
«Это была стоянка с хорошо сохранившимся культурным слоем, что позволяет узнать, чем занимались древние мастера на разных ее участках. Сам материал оказался идеальным для применения метода сырьевых единиц. Мы смогли определить примерное количество галек, которое расщеплялось на стоянке, и буквально проследить путь каждой гальки от момента расщепления до превращения в орудие», — привели в пресс-службе слова научного сотрудника Отдела палеолита ИИМК РАН Татьяны Корневой.
Как пояснили в учреждении, метод сырьевых единиц — это способ подсчета, когда археолог считает не сами готовые орудия, а куски исходного камня, из которого их делали. Ремонтаж каменных изделий — это археологическая процедура, в ходе которой фрагменты камня подбираются друг к другу.
Находки ученых.
По данным пресс-службы, в процессе работы ученым удалось выделить наборы — группы миниатюрных орудий, изготовленных из одинакового качественного и эстетически привлекательного сырья. Например, из прозрачного кварца с золотистыми включениями или из голубого с фиолетовыми прожилками яшмоида. Крупных фрагментов такого сырья на стоянке найдено не было, так что эти орудия могли быть изготовлены в другом месте и принесены сюда в готовом виде. Возможно, каждый такой набор был собственностью отдельного мастера: орудия из набора часто обнаруживались в одном скоплении. Местное же сырье более низкого качества могло использоваться для изготовления «одноразовых» инструментов, которые не жалко было бросить.
Как рассказали в пресс-службе, среди уникальных находок Ирбы-2 особо выделяется галька-амулет с крестообразным изображением — большая редкость для палеолита Сибири. Там же был обнаружен бифас из кварца — крупное двусторонне обработанное орудие, не имеющее прямых аналогий на памятниках афонтовской культуры. Внимание исследователей привлекли молоток из рога оленя, две заготовки украшений — мелкие гальки, сломанные в процессе сверления, — а также скопление костей бизона.