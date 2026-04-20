Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области учредили почётный знак губернатора «За служение»

Им будут отмечать жителей, волонтёров, общественников и тех, кто внёс вклад в развитие региона.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области учредили знак почёта «За служение» и утвердили порядок награждения им. Документ, подписанный губернатором региона Алексеем Беспрозванных, опубликовали на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, новой наградой будут отмечать россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Знак смогут вручать за активную гражданскую позицию, эффективную государственную и общественную работу, благотворительную, просветительскую и волонтёрскую деятельность на территории Калининградской области, а также за вклад в развитие региона.

В положении также говорится, что награду смогут получить и за заслуги «в становлении Калининградской области, сохранении традиционных ценностей и патриотическом воспитании». Отдельно в тексте прописали, что знак предназначен в том числе для поощрения за проявленные мужество, отвагу и решительные действия при выполнении боевых задач и обеспечении безопасности.

Знак почёта размером 45×35 мм изготовят из латуни с покрытием под античное золото, вручать его будут вместе с удостоверением. Носить эмблему положено на левой стороне груди — после государственных наград России и областных.

Организацию вручения возложили на отдел наградной политики правительства региона. Расходы на изготовление знаков, удостоверений и футляров покроют за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию гражданского общества.

Власти планировали выпустить юбилейную медаль к 80-летию Калининграда.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше