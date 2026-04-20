В Минздраве сообщили о росте ожирения среди мальчиков

В марте 2025 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что почти у четверти россиян (24,6%) есть ожирение. Заболевание выявили у 20,6% мужчин, 27,4% женщин и 33% детей 7−11 лет. По данным ООН, лишний вес впервые стал более распространенным среди подростков, чем недовес.