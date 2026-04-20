Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве сообщили о росте ожирения среди мальчиков

В России растет распространенность детского ожирения, особенно среди мальчиков.

Источник: РБК

В России растет распространенность детского ожирения, особенно среди мальчиков. В общем же и у мужчин, и у женщин показатель заболеваемости ожирением сравнялся, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Есть такая тенденция, увеличения распространенности детского ожирения. В основном более тучными стали мальчики», — сказала Драпкина на пресс-конференции Российского национального конгресса «Человек и лекарство» (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно исследованиям, добавила специалист, ожирение чаще других факторов сохраняется во взрослом возрасте, особенно у мужского пола. Им страдают как мужчины, так и женщины, и показатель заболеваемости у обеих групп «абсолютно сравнялся».

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о риске эпидемии ожирения в стране. По его словам, Россия входит в первую десятку стран по темпам роста числа зафиксированных случаев этого заболевания.

Опрошенные РБК врачи также сообщают о возможной эпидемии диабета 2-го типа в России, к которому приводит в том числе избыточный вес.

В марте 2025 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что почти у четверти россиян (24,6%) есть ожирение. Заболевание выявили у 20,6% мужчин, 27,4% женщин и 33% детей 7−11 лет. По данным ООН, лишний вес впервые стал более распространенным среди подростков, чем недовес.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

