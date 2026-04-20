В Уяре стартовал капремонт сетей водоснабжения по нацпроекту

В Уяре приступили к капитальному ремонту водопровода. Работы ведутся по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». До конца года планируется отремонтировать два участка: в границах улиц Пушкина, Котовского, Лебедевой, Горбушина, Л. Чайкиной, Калинина, Мичурина, Чкалова, Ленина, Дзержинского, Красных Партизан, Шевченко, Вейнбаума, Крупской и Орджоникидзе; от Сушиновского группового водозабора до насосной станции второго подъема. По словам замминистра строительства и ЖКХ Игоря Епифанова, на объекте ежедневно трудятся рабочие и используется современная техника. В предыдущие два года в Уяре уже были установлены современные очистные сооружения и отремонтирована водонапорная башня. заменен участок водопровода возле сельхозтехникума, — отметил замминистра.