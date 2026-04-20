Аксаков рассказал, на сколько вырастет лимит выплат по ОСАГО

Проект повышения лимита выплат по ОСАГО был поддержан правительством и Центробанком. Об этом заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Получили положительное заключение», — сообщил он, отмечая, что в рамках данного проекта лимит выплат будет повышен до 2 млн руб.
По словам Аксакова, проект может быть рассмотрен Госдумой в мае и его в любом случае примут до конца сессии.
На данный момент по факту причинения вреда жизни или здоровью в рамках ОСАГО положена выплата до 500 тыс. руб. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что этой суммы было достаточно, когда ОСАГО только создавалось, «но уже много воды утекло».
