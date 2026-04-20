400 нижегородских пар зарегистрировали брак на неделе Красной горки

На территории Нижегородской области на неделе Красной горки было заключено около 400 браков. 19 апреля, в самый день праздника, в Нижегородском ЗАГСе свои отношения официально зарегистрировали 11 пар. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Кроме того, еще две пары выбрали для бракосочетания площадку Нижегородского фуникулера. Издревле считается, что семейные союзы, заключенные в этот светлый период, будут долгими, счастливыми и гармоничными.
Чтобы церемония бракосочетания оставила самые теплые воспоминания, Главное управление ЗАГС по Нижегородской области предлагает молодоженам разнообразные знаковые городские локации для выездной регистрации. Одна из новых площадок была представлена на Красной горке — теперь молодожены могут обменяться кольцами в Доме архитектора.
В рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области стремятся сделать создание семьи, рождение и воспитание детей естественным и привлекательным выбором для жителей региона.
Для достижения этой цели в Нижегородской области внедряют федеральные инициативы и разрабатывают региональные меры поддержки, отвечающие уникальным потребностям и реальным запросам молодых пар. Благодаря мероприятиям, проводимым в рамках направления «Демографическое меню» национального проекта «Демография», поддержкой уже охвачено около 10 тысяч семей региона разных категорий.
Ранее дом архитектора открыли для свадебных церемоний в Нижнем Новгороде.