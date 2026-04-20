В Калининградской области выявили человека с уникальным геномом

Как уточнила «Новому Калининграду» завотделением лабораторной диагностики станции Ирина Днестрянская, все клетки крови человека разбиты по системам. «Одна из них называется HLA. И найденный у донора фенотип — НLA — очень редкий среди встречающихся, причем не только у нас, но и во всем мире. Про него уже написали в международном медицинском журнале “HLA” (официальный журнал Европейской федерации генетики — прим. “Нового Калининграда”), что такой редкий геном, который прежде никогда не встречался, теперь найден в Калининградской области. Он используется при пересадке костного мозга. И если в России появится больной с таким редким фенотипом, которому потребуется пересадка костного мозга, то для него уже есть донор», — рассказала она.