«Природный мультикомплекс»: красноярцам напомнили о полезных свойствах груши

В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили жителям о полезных свойствах груши и объяснили, почему этот фрукт стоит чаще включать в рацион.
По словам специалистов, груша — это не просто сезонный продукт, а настоящий природный мультикомплекс. В ее составе содержатся витамины A, C, E, K, PP и группы B, а также важные микроэлементы: калий, кальций, железо, йод, фосфор и цинк. Дополняют этот набор эфирные масла, флавоноиды и фитонциды, которые поддерживают иммунитет.
Несмотря на выраженный сладкий вкус, груша не отличается высокой калорийностью — всего около 40 ккал на 100 граммов. Ощущение сладости, отмечают специалисты, связано с низким содержанием кислот, поэтому фрукт можно включать в диетическое меню.
Груши благоприятно влияют на работу организма. Высокое содержание калия поддерживает сердечно-сосудистую систему, помогает при бессоннице и способствует снижению уровня холестерина. Органические кислоты улучшают пищеварение, стимулируют обмен веществ и работу печени и почек.
Отдельно в ведомстве отмечают пользу переработанных груш. Компоты и отвары, особенно из сушеных плодов, содержат танины — вещества с вяжущим эффектом, которые могут быть полезны при расстройствах кишечника, в том числе у детей. Также такие напитки рекомендуют при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.
Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в грушах, обладают противовоспалительными свойствами и помогают укреплять защитные силы организма.
Специалисты добавляют, что груши широко используются в кулинарии. Из фруктов готовят компоты, варенье, джемы, цукаты, а некоторые сорта и вовсе используют для засолки.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.