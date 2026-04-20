«Природный мультикомплекс»: красноярцам напомнили о полезных свойствах груши

По словам специалистов, груша — это не просто сезонный продукт, а настоящий природный мультикомплекс. В ее составе содержатся витамины A, C, E, K, PP и группы B, а также важные микроэлементы: калий, кальций, железо, йод, фосфор и цинк. Дополняют этот набор эфирные масла, флавоноиды и фитонциды, которые поддерживают иммунитет.