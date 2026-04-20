Филолог назвал главную ошибку участников «Тотального диктанта» 2026 года

Пахомов: главная трудность на «Тотальном диктанте» была со словом «пушкинский».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главная трудность в тексте «Тотального диктанта» этого года была связана с написанием прилагательного «пушкинский», которое очень многие участники ошибочно писали с заглавной буквы, сообщил председатель Филологического совета «Тотального диктанта», ученый секретарь Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов.

«Пожалуй, главная трудность была связана с написанием прилагательного “пушкинский”, которое очень многие участники ошибочно писали с большой буквы», — сказал Пахомов в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Кроме этого, много трудностей вызвали вопросы слитного и раздельного написания наречий, союзов и частиц. Ошибки встретились в словах «насколько», «вдали», «впрочем», «ненадолго».

«Некоторые ошибки были неожиданными. Например, в первой части текста было имя Евдокия… Во многих случаях даже очень грамотные участники писали это слово с буквой а, хотя имя Евдокия пишется через о», — отметил Пахомов.

Он добавил, что несколько пятерок «слетели» из-за того, что были опущены кавычки в названии романа «Дубровский».

«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В 2026 году акция прошла 18 апреля в онлайн- и офлайн-форматах.