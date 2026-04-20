Офицеру из Ростовской области вручили медаль Алексея Береста

Капитану Вооружённых сил РФ из Ростовской области вручили медаль Алексея Береста — за смелость и решительность при спасении человеческой жизни. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.
Офицер Владислав С. получил награду за то, что в декабре 2022 года, не жалея себя, вытащил из полыньи тонущего подростка. В тот вечер, находясь у себя дома, капитан услышал отчаянные крики о помощи. Он выбежал на улицу и увидел, как компания подростков пыталась спасти друга, провалившегося под лёд. Всё происходило у расположенного неподалёку от дома Владислава С. водоёма.
Офицер, не раздумывая ни секунды, подполз к краю полыньи, ухватил мальчика за руку и вытянул его на берег. После этого он вызвал скорую и лично проводил пострадавшего до дома. Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, решение о награждении приняли ещё в 2023 году, но вручить медаль удалось только сейчас. Он подчеркнул: это тот редкий случай, когда награда нашла своего героя — ведь именно благодаря быстрым и решительным действиям капитана подросток остался жив. Медаль Алексея Береста учредили в 2021 году в честь уроженца Ростова, участника штурма Рейхстага. Ею отмечают за героические поступки, совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, когда жизнь самого спасателя оказывается под угрозой.