Офицеру из Ростовской области вручили медаль Алексея Береста

Офицер, не раздумывая ни секунды, подполз к краю полыньи, ухватил мальчика за руку и вытянул его на берег. После этого он вызвал скорую и лично проводил пострадавшего до дома. Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, решение о награждении приняли ещё в 2023 году, но вручить медаль удалось только сейчас. Он подчеркнул: это тот редкий случай, когда награда нашла своего героя — ведь именно благодаря быстрым и решительным действиям капитана подросток остался жив. Медаль Алексея Береста учредили в 2021 году в честь уроженца Ростова, участника штурма Рейхстага. Ею отмечают за героические поступки, совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, когда жизнь самого спасателя оказывается под угрозой.