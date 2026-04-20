Дорогу под мостом глупости в Петербурге начали углублять для предотвращения ДТП

На Софийской улице в Петербурге начались работы под печально известным «мостом глупости». Дорожное полотно начали опускать ниже. Первые рабочие тут появились еще 7 апреля, а к 18 апреля работа уже кипела во всю.
— Мост, высота которого составляет всего 2,7 метра, получил свое прозвище не случайно. Под ним постоянно застревали грузовики и «Газели». Даже табличка с предупреждением «Газель не проедет» не спасала водителей от столкновения с низкой переправой.
150-я по счету машина разбилась 27 мая 2018 года, в День города. Общественники даже вывесили «поздравительный» баннер, привлекая внимание к проблеме. После этого власти Петербурга наконец обратили внимание на злополучное место. В 2021 году участок уже закрывали на ремонт и реконструкцию, но проблема оставалась.