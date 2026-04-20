Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу под мостом глупости в Петербурге начали углублять для предотвращения ДТП

Грузовики часто застревали под мостом, несмотря на знаки предупреждения.

Источник: vk.com/proisshestvie78

На Софийской улице в Петербурге начались работы под печально известным «мостом глупости». Дорожное полотно начали опускать ниже. Первые рабочие тут появились еще 7 апреля, а к 18 апреля работа уже кипела во всю.

— Мост, высота которого составляет всего 2,7 метра, получил свое прозвище не случайно. Под ним постоянно застревали грузовики и «Газели». Даже табличка с предупреждением «Газель не проедет» не спасала водителей от столкновения с низкой переправой.

150-я по счету машина разбилась 27 мая 2018 года, в День города. Общественники даже вывесили «поздравительный» баннер, привлекая внимание к проблеме. После этого власти Петербурга наконец обратили внимание на злополучное место. В 2021 году участок уже закрывали на ремонт и реконструкцию, но проблема оставалась.

Мост построили в 2009 году, когда Софийскую улицу — самую длинную в России (18,7 километра) — продлевали до Колпино. Переправа проходит по оси улицы над речкой Кузьминской и Ленсоветовской дорогой. По последней как раз и ездят те самые «Газели», автобусы и грузовики, которые регулярно бьются о низкое перекрытие путепровода.