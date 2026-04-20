Ремонт трамвайных путей начнут на перекрестке Ванеева и Сусловой 25 апреля

Реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой стартует в Нижнем Новгороде 15 апреля. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
Работы будут организованы в два этапа с заужением проезжей части. Завершить реконструкцию на участке планируется до 18 мая.
В связи с проведением ремонта изменится схема движения — левый поворот с улицы Ванеева на улицу Надежды Сусловой будет запрещен. Кроме того, автомобилисты не смогут поворачивать влево с Надежды Сусловой на Ванеева.
Временно скорректируют и маршруты общественного транспорта. Так, автобусы № 20, № 61 и № 94 в сторону Бринского будут ходить по Ванеева, Васюнина, местному проезду и Сусловой. Автобусы № 18, № 47, № 72, № 82 и № 242 в сторону Бекетова направят по местному проезду улицы Ванеева, улице Васюнина.
