Четверо детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде за выходные

Три аварии с участием подростков произошло с пятницы.

Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько дорожных происшествий с участием несовершеннолетних произошли в Нижнем Новгороде за минувшие выходные. С 17 по 19 апреля в городе зарегистрировали три ДТП, в которых получили травмы четверо детей. Об этом сообщили в городском ОГИБДД УМВД России.

Первое происшествие случилось днем 17 апреля на проспекте Ленина. Водитель «Митсубиси» проехал перекресток на красный свет и столкнулся с «Хёндэ». В салоне находился 2-летний мальчик — с ушибами его доставили в детскую областную больницу.

На следующий день в медучреждение попал 16-летний подросток. По словам очевидцев, он упал с электросамоката. Ребенка госпитализировали.

Еще одно ДТП произошло вечером 19 апреля на улице Дьяконова. Водитель «Киа» сбил двух девочек 14 и 12 лет, переходивших дорогу по «зебре». Обеих доставили в больницу.

Сейчас по всем фактам происшествий проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.