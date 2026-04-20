Новый институт с моделью обучения «1+1» открылся в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба индустриального парка «Великий камень», где на площадке парка Sinomach «Факел» состоялось подписание соглашения о создании Китайско-белорусского института выдающихся инженеров.
Институт совместно создали Нанкинский университет и Белорусский национальный технический университет.
К проекту также присоединились компания Sinomach Digital Co., Ltd. и Зона промышленного развития высоких и новых технологий Цися города Нанкин.
Институт будет работать на базе «Великого камня». Он станет готовить высококвалифицированных инженеров со степенью магистра в таких сферах деятельности, как искусственный интеллект и компьютерная инженерия. Студенты будут учиться по схеме «1+1»: первый год обучение будет проходить в Белорусском национальном техническом университете, второй уже в Китае — в Нанкинском университете.
