Новый институт с моделью обучения «1+1» открылся в Беларуси

Беларусть и Китай совместно открыли новый институт с моделью обучения «1+1».

Источник: Комсомольская правда

Новый институт с моделью обучения «1+1» открылся в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба индустриального парка «Великий камень», где на площадке парка Sinomach «Факел» состоялось подписание соглашения о создании Китайско-белорусского института выдающихся инженеров.

Институт совместно создали Нанкинский университет и Белорусский национальный технический университет.

К проекту также присоединились компания Sinomach Digital Co., Ltd. и Зона промышленного развития высоких и новых технологий Цися города Нанкин.

Институт будет работать на базе «Великого камня». Он станет готовить высококвалифицированных инженеров со степенью магистра в таких сферах деятельности, как искусственный интеллект и компьютерная инженерия. Студенты будут учиться по схеме «1+1»: первый год обучение будет проходить в Белорусском национальном техническом университете, второй уже в Китае — в Нанкинском университете.

