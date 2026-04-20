Новый институт с моделью обучения «1+1» открылся в Беларуси

Институт будет работать на базе «Великого камня». Он станет готовить высококвалифицированных инженеров со степенью магистра в таких сферах деятельности, как искусственный интеллект и компьютерная инженерия. Студенты будут учиться по схеме «1+1»: первый год обучение будет проходить в Белорусском национальном техническом университете, второй уже в Китае — в Нанкинском университете.