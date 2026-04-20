Экс-мэра Нижнего Новгорода Кондрашова заочно осудили на десять лет

Источник: Живем в Нижнем

Бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову заочно вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд и следствие установили, что бывший сити-менеджер с февраля 2012 года по октябрь 2013 года получил взятку в размере 17 млн рублей от предпринимателя. За это чиновник содействовал бизнесмену в выделении участка под крематорий. Кроме того, Олег Кондрашов обещал осуществлять контроль за муниципальным предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению».

Решением суда фигуранту назначили десять лет колонии строгого режима и штраф в 340 млн рублей. На данный момент Олег Кондрашов не проживает в России, поэтому наказание было вынесено заочно.

Напомним, бывшего замначальника нижегородской колонии осудили на 14 лет за взятки. Его признали виновным в мошенничестве и получении взяток.