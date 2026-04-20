Экс-мэра Нижнего Новгорода Кондрашова заочно осудили на десять лет

Суд и следствие установили, что бывший сити-менеджер с февраля 2012 года по октябрь 2013 года получил взятку в размере 17 млн рублей от предпринимателя. За это чиновник содействовал бизнесмену в выделении участка под крематорий. Кроме того, Олег Кондрашов обещал осуществлять контроль за муниципальным предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению».