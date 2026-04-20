В Зеленогорске суд признал фиктивным брак между погибшим бойцом и его женой

Брак, заключённый между 50-летней женщиной и 38-летним мужчиной за два дня его отбытия на службу по контракту признали недействительным после гибели бойца.
Как рассказали в прокуратуре, в ходе проверки, проведённой в Зеленогорске, выяснилось, что супруги проживали отдельно друг от друга — каждый в своей квартире — и не вели общего хозяйства. Общих детей у пары также не было. По словам знакомых, муж и жена часто скандалили.
«Брак был заключён формально, без намерения создать семью, а мотивом стало ожидание выплат в случае гибели мужчины. После его смерти стало известно, что женщина не заботилась о нём ни до, ни после отправки, а от окружения поступали сведения о том, что она открыто говорила, как будет жить “в своё удовольствие” за счёт будущих пособий», — отметили в прокуратуре.
После обращения матери бойца ведомство направило в суд иск о признании брака недействительным и о том, что ответчица не является честным получателем социальных выплат, положенных семье погибшего.
Суд признал союз фиктивным, вследствие чего экс-жена лишилась прав на получение выплат, которые теперь полагаются матери бойца.