В Омске с 1 мая начинают работу сезонные дачные автобусы

В Омске начнут работать сезонные садовые маршруты. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест. Автобусы будут доставлять жителей до дачных участков.
С 1 по 17 мая, а также с 1 по 30 сентября транспорт будет выходить на линии три раза в неделю и дополнительно в праздничные нерабочие дни. В разгар дачного сезона — с 18 мая по 31 августа — маршруты будут работать четыре раза в неделю, а также по праздничным дням.
При этом градоначальник отметил, что с 1 по 18 октября автобусы будут ходить только по выходным.
Всего на сезонных дачных маршрутах планируют задействовать 22 автобуса, 18 из которых — большого класса.