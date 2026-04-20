Мэр Омска рассказал, когда в городе отключат отопление

Окончательное решение примут с учётом погоды.

Источник: Om1 Омск

В Омске предварительно планируют завершить отопительный сезон в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своих социальных сетях.

По словам главы города, омичи всё чаще спрашивают, когда в домах отключат отопление. Это связано с потеплением: в ближайшие дни синоптики прогнозируют дневную температуру выше +20 градусов.

Будем ориентироваться на реальную ситуацию и прогнозы синоптиков. Но пока, предварительно, планируем с понедельника, 27 апреля, отключить отопление и приступить к подготовке к следующему осенне-зимнему сезону.

рассказал Сергей Шелест

При этом мэр отметил, что весной погода может резко меняться, поэтому дата пока остаётся предварительной.