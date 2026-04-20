Калининградку обманули, сказав, что нашлась ее старая посылка с маркетплейса

73-летняя женщина потеряла 2.4 млн рублей, пообщавшись с мошенниками. Те выдавали себя за сотрудников маркетплейса. О новой схеме аферистов рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В мессенджере горожанке позвонил неизвестный, который и представился сотрудником маркетплейса. Он обрадовал — якобы обнаружена утерянная посылка женщины. Пенсионерке поступило СМС-сообщение якобы с кодом подтверждения для оформления доставки. Далее женщину «обрабатывали» уже лжесотрудник портала государственных услуг и сотрудник службы по надзору в сфере информационных технологий.

В итоге женщину уговорили перевести все сбережения на пресловутый «безопасный счет». Свои 2.4 млн рублей горожанка больше не видела. Заведено уголовное дело.