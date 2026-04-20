Wildberries начал проверку детского питания бренда HiPP

Маркетплейс Wildberries (объединенная компания Wildberries и Russ, РВБ) проводит внутреннюю проверку детского питания бренда HiPP на предмет выявления некачественных партий. В случае обнаружения таких товаров они будут немедленно заблокированы, сообщили РБК в пресс-службе РВБ.
Причиной проверки стало сообщение полиции Австрии о крысином яде в одной из банок детского питания HiPP, после чего продукция была отозвана из более чем 1,5 тыс. магазинов в Австрии, а также в Чехии и Словакии.
В Wildberries заявили, что строго соблюдают российское законодательство и требования в сфере электронной коммерции, уделяя особое внимание безопасности и качеству продукции на витрине. Маркетплейс регулярно мониторит категорию детского питания на предмет некачественных товаров, а также внимательно относится к обращениям государственных органов и потребителей. Принимая оферту, продавцы подтверждают полное соответствие товаров нормам законодательства России и стран присутствия, а также правилам площадки.
Компания также использует ML-модели для обнаружения карточек с нарушениями — при выявлении такие товары незамедлительно удаляются с витрины. В Wildberries подчеркнули, что регулярно информируют партнеров о правилах работы с маркетплейсом. На данный момент результаты внутренней проверки продукции HiPP не сообщаются.
В Ozon РБК пояснили, что им известно о сообщениях, касающихся детского пюре HiPP в Австрии.
«На текущий момент вся продукция этого бренда, представленная на Ozon, поставляется официальным дистрибьютором ООО “ХИПП Русь” и производится на заводе в Калининграде, а не импортируется», — отметили в Ozon. В компании связались с поставщиком, чтобы получить полную информацию и оценить ситуацию. Все товары категории детского питания проходят на Ozon многоступенчатую проверку документов и сертификатов перед выходом на витрину. При получении любых рекомендаций от поставщика или регуляторов мы готовы незамедлительно принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара.
В январе Роспотребнадзор приостановил оборот ряда детских сухих смесей Nestle. В сырье внешнего поставщика ведомство обнаружило содержание токсина цереулида, который вызывает симптомы, схожие с пищевым отравлением.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.