Gunvor предупредила о резких колебаниях цен на нефть на Западе

На Западе могут начать непредсказуемо колебаться цены на нефть в период с апреля по июнь, предупредил глава нефтетрейдера Gunvor Гэри Педерсен, пишет Financial Times (FT).

Источник: РБК

На Западе могут начать непредсказуемо колебаться цены на нефть в период с апреля по июнь, предупредил глава нефтетрейдера Gunvor Гэри Педерсен, пишет Financial Times (FT).

Причиной он назвал сочетание напряженности на Ближнем Востоке и сезонного снижения спроса, который традиционно падает между зимой и летним сезоном автомобильных поездок. По словам Педерсена, цены в ближайшие месяцы могут определяться скорее новостными заголовками, чем реальным соотношением спроса и предложения.

Международное энергетическое агентство прогнозирует падение спроса во втором квартале на 1,5 млн баррелей в сутки — это самое значительное снижение со времен пандемии COVID-19. ОПЕК, в свою очередь, ожидает более скромного падения — на 500 тыс. баррелей в сутки. Несмотря на волатильность, по данным FT, Gunvor уже заработала более $1,6 млрд валовой прибыли за первые три месяца 2026 года, что сопоставимо с показателем за весь 2025 год.

Педерсен отметил, что компания подготовилась к конфликту в Иране, использовав уроки кризиса 2022 года, когда рост цен застал ее врасплох и выявил слабые места в управлении рисками. Gunvor пересмотрела все позиции и риски, продолжала торговать на протяжении конфликта, включая закупку значительных объемов из Стратегического нефтяного резерва США, и не испытывала проблем с ликвидностью, утверждает издание. Ключевой частью стратегии стал акцент на физической нефти, а не на производных инструментах, чтобы минимизировать «стресс-риск» — опасность экстремальных ценовых движений.

Gunvor выходит из турбулентного периода, связанного с напряженностью с Вашингтоном, который называл компанию «марионеткой Кремля» и блокировал приобретение ею зарубежных активов у российского «ЛУКОЙЛа», сообщает FT. Это привело к уходу владельца Торбьёрна Тёрнквиста и выкупу менеджментом. Сейчас США, где у Gunvor активы на сумму более $4 млрд, являются основным направлением и обеспечивают примерно треть торговли компании.

Педерсен также заявил о заинтересованности в приобретении нефтеперерабатывающих активов, отметив, что годы закрытия мощностей на западных рынках создали возможность, а с ростом спроса переработка выглядит очень позитивно.

