В Кунгуре пострадавшие от отравления шавермой начали получать компенсации

Жители Кунгура, пострадавшие после массового отравления в местном кафе, начали получать выплаты через судебных приставов. В числе первых компенсацию получили две сестры.
Женщины, как и десятки других посетителей, попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как съели продукцию из этого заведения. Проверка показала, что причиной отравления стала сальмонелла, обнаруженная в мясе, из которого готовили блюда.
Суд признал владельца кафе виновным в нарушении санитарных норм, что привело к массовому заболеванию людей. Помимо штрафа, ему назначили обязанность выплатить компенсации пострадавшим за моральный вред.
У должника арестовали средства на банковских счетах, а также ввели ограничения на операции с его имуществом — автомобилями, земельными участками и недостроенным объектом.
В результате принятых мер две пострадавшие сестры уже получили по 50 тысяч рублей каждая. Выплаты другим пострадавшим продолжаются.