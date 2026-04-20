Воронежский оркестр покорил Донецк

Воронежский академический симфонический оркестр принял участие в Международном фестивале музыкального искусства «Прокофьевская весна», который состоялся в ДНР в рамках проекта «Оркестр непокоренных: симфония будущего». Воронежские музыканты под управлением Игоря Вербицкого встретились с коллегами из Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева на сцене Донецкой филармонии. В программе прозвучали Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор Рахманинова и Симфония № 7 до-диез минор Прокофьева. Солировала пианистка Валентина Лисица.