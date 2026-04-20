Фестиваль танца «Веселый каблучок» объединил 31 детсад Нижнего Новгорода

Творческие коллективы из 31 дошкольного учреждения Нижнего Новгорода собрал фестиваль детского танца «Веселый каблучок». Мероприятие было организовано по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В ходе фестиваля более 200 воспитанников детских садов представили номера по шести направлениям: народный, историко-бытовой, стилизованный народный, сюжетный, современный и патриотический танец.
«Мероприятие всегда проходит красочно, ярко и одновременно очень трогательно, так как в этом участвуют малыши. Так, например, в этом году танцевальный коллектив детского сада № 156 представил патриотический танец “Разноцветный салют”, юные танцоры из детского сада № 417 запомнились своими необычными костюмами в старорусском стиле в танце “Веснянка”, детский сад № 322 увлек зажигательным исполнением “Чувашской плясовой”, а ребята из детского сада № 212, одетые в костюмы военных лет, покорили сердца зрителей вальсом “Тучи в голубом”», — рассказала начальник отдела дошкольных учреждений администрации города Наталья Стародуб.
По итогам мероприятия все участники получили грамоты районного управления образования. Отметим, что фестиваль детского танца «Веселый каблучок» проводится ежегодно.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.