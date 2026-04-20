«Норильский никель-2» впервые вышел в четвертьфинал Высшей лиги

В Красноярском крае резервная команда «Норильский никель» по мини-футболу вышла в четвертьфинал Высшей лиги, победив дублеров «Газпром-Югры».
Команда «Норильский никель-2» выступает во второй по силе футзальной лиге страны. В первом раунде плей-офф первенства она одолела дублеров «Газпром-Югры». Серия продлилась до трех встреч, в первой из которых в Югорске сильнее были хозяева площадки — 3:0.
Ответная игра в Красноярске завершилась в пользу «никельщиков» — 3:2, в составе которых уже в первом тайме забили Александр Налеухин, Дмитрий Сильчин и Вугар Велиев. Третий, заключительный матч также прошел на площадке красноярцев и также завершился в их пользу — 4:3. При этом все четыре мяча подопечные тренера Николая Иванова вновь забили в первой 20-минутке: отличились Велиев, Глеб Беляков (дважды) и Налеухин.
Обыграв соперника в ⅛ финала, «Норильский никель-2» вышел в четвертьфинал первенства, где встретится с медногорским «Металлургом». Первая игра пройдет на площадке «металлургов» 25 апреля, ответная в Красноярске — 1 мая.
Напомним, дублирующий состав единственного в регионе профессионального клуба «Норильский никель», который принадлежит компании «Норникель», был создан в 2022 году. Команда тренируется на базе спортивного комплекса «Сопка» Сибирского федерального университета.
Партнерство МФК и СФУ способствует развитию футзала в регионе, открывает новые возможности для молодых спортсменов и позволяет им совмещать учебу с профессиональной карьерой. В прошлом сезоне команда «Норильский никель-2» вышла в плей-офф Высшей лиги, но не смогла выйти из ⅛ финала. В этом году футболисты преодолели новый рубеж.