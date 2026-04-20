Улицу Вайнера в Екатеринбурге ждет масштабное обновление

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на право благоустроить улицу Вайнера. Согласно информации с сайта «Госзакупки», обновление ждет участок пешеходной улицы от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Как отметили в городской администрации, улица будет заметно озеленена, для этого в 30 бетонных скамьях с клумбами и в 19 вазонах высадят почти 1,6 тысячи растений 15 видов, в том числе спирею, гортензию, котовник, тысячелистник и другие.
Также на Вайнера обновят плитку и систему водоотведения, установят новые урны, обустроят сцену для проведения мероприятий.
«Вдоль пешеходной зоны установят 47 световых комплексов, светодиодную гирлянду длиной 390 метров из 204 ламп, 19 видеокамер, а также систему оповещения», — рассказали в мэрии.
Благоустройство Вайнера затронет и примыкающую улицу Попова, где заменят на плитку асфальтобетонное покрытие. Также планируют отремонтировать подземный переход через улицу Малышева, в котором заменят гранитную облицовку стен.
Работы по обновлению «Уральского Арбата» должны быть завершены до конца июня 2027 года.