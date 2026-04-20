Roblox оштрафовали на 8 млн руб. за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию — разработчика видеоигр Roblox Corporation на общую сумму 8 млн руб., сообщает «РИА Новости».
Судья Александра Анохина признала компанию виновной по двум протоколам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, назначив штраф в размере 4 млн руб. по каждому из них. Статья, по которой вынесено решение, предусматривает административную ответственность за пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) с использованием СМИ или интернета.
Из материалов, оглашенных в суде, неясно, что именно послужило поводом для составления протоколов. Однако в них указано, что Roblox Corporation допустила распространение материалов, формирующих привлекательный образ нетрадиционных сексуальных отношений. Это не первый инцидент, связанный с работой платформы в России.
3 декабря 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России. Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики».
