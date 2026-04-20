Говорят, ученые выяснили, что снится человеку перед смертью?

По мнению авторов исследования, так происходит осмысленный переход от жизни к неизбежной смерти.

По мнению авторов исследования, так происходит осмысленный переход от жизни к неизбежной смерти.

Предсмертные сны и видения безнадежно больных проанализировали ученые из Италии. В исследованиях участвовали волонтеры и медперсонал хосписов.

Чаще всего предсмертные сны пациентов были связаны с близкими, которые скончались ранее, или с их образами. Чем ближе человек к уходу из жизни, тем эти сны ярче и реалистичнее. Также в этих снах присутствуют домашние питомцы — в последние минуты их образы могут появляться перед пациентом даже наяву, заметили наблюдатели.

В числе других сновидений — двери и лестницы, а также яркий свет и сам пациент, который куда-то поднимается или просто идет, причем, босоногим. По мнению ученых, так происходит осмысленный переход от жизни к неизбежной смерти.

В то же время каждого десятого пациента посещали тревожные сны: их утягивал вниз некий недоброжелатель. В таких случаях волонтеры и медики поддерживали умирающих психологически и успокаивали их.

Как сообщает Taylor & Francis Online, такие исследования были необходимы, чтобы подготовить работников хосписов и волонтеров к работе с уходящими больными.