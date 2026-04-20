Житель поселка Красноярского края грозился убить соседа топором

В Красноярском крае мужчина пригрозил соседу топором и попал под следствие. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по региону.
В полицию с заявлением о конфликте обратился житель поселка Топольки. Выяснилось, что вражда между соседями тянется с давних времен. Во время очередной ссоры 42-летний мужчина пришел к дому своего недруга, угрожал ему и размахивал топором.
Потерпевший воспринял эти действия как реальную опасность для своей жизни и позвонил в дежурную часть. На место направили оперативно-следственную группу.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.
