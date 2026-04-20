В подмосковном Пушкине обновят детский сад «Ручеек»

Здание детского сада «Ручеек» в городе Пушкино Московской области ремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья». Подрядчик выполнил работы на более чем 67%, сообщили в пресс-службе минстройкомплекса Подмосковья.
Дошкольное отделение образовательного комплекса № 5 расположено в 3-м Акуловском проезде. В настоящее время на площадке трудятся около 40 рабочих и 3 единицы техники. Завершен демонтаж, подходят к концу фасадные и кровельные работы, ведется внутренняя отделка и замена инженерных коммуникаций.
В здании 1962 года постройки площадью 1050,6 кв. м запланировано обновить кровлю, водостоки, фасад, инженерные сети, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проводят во всех групповых помещениях и пищеблоке. Прилегающую территорию ждет благоустройство. Открыть отремонтированный детский сад, в котором числятся свыше 150 воспитанников, должны до конца 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.