Пермского предпринимателя обязали очистить берег Камы от строительных отходов

В Перми природоохранная прокуратура через суд добилась ликвидации свалки строительных отходов на берегу реки Камы, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Выяснилось, что предприниматель засыпал часть акватории реки Камы строительным мусором, а также установил бетонные блоки в прибрежной зоне в районе Камской ГЭС. Это ограничило свободный доступ граждан к водоёму и создало риск загрязнения реки.
Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора против пермского предпринимателя. Теперь коммерсант обязан устранить нарушения, которые были выявлены в ходе проверки.
Напомним, в феврале этого года по иску прокуратуры суд в Чайковском обязал члена гаражного кооператива освободить берег Камы и акваторию Воткинского водохранилища от размываемых грунтов, бетонных плит и постройки, из-за которых был ограничен доступ к реке.