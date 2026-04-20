Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермского предпринимателя обязали очистить берег Камы от строительных отходов

Бизнесмен должен привести в порядок акваторию в районе КамГЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Перми природоохранная прокуратура через суд добилась ликвидации свалки строительных отходов на берегу реки Камы, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выяснилось, что предприниматель засыпал часть акватории реки Камы строительным мусором, а также установил бетонные блоки в прибрежной зоне в районе Камской ГЭС. Это ограничило свободный доступ граждан к водоёму и создало риск загрязнения реки.

Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора против пермского предпринимателя. Теперь коммерсант обязан устранить нарушения, которые были выявлены в ходе проверки.

Напомним, в феврале этого года по иску прокуратуры суд в Чайковском обязал члена гаражного кооператива освободить берег Камы и акваторию Воткинского водохранилища от размываемых грунтов, бетонных плит и постройки, из-за которых был ограничен доступ к реке.